“Estão infetados 32 doentes e 15 profissionais”, confirmou hoje o CHO, acrescentando que no âmbito dos dois surtos ativos, desde o início da semana passada, se registam “um total de cinco óbitos, em doentes com pluripatologias”.

Os dados representam uma subida de 11 pessoas em relação ao número de infetados divulgado na segunda-feira pela administração do CHO, que nessa data registava 22 doentes e quatro profissionais infetados. O mesmo em relação aos óbitos, com uma subida de três para cinco mortes associadas aos dois surtos que afetam os serviços de Medicina Interna e de Cirurgia.

O primeiro surto foi detetado na segunda-feira da semana passada, após um doente ter tido resultado positivo num teste, apesar de anteriormente ter sido testado e ter apresentado um resultado negativo. O segundo surto foi divulgado na sexta-feira da mesma semana.

“Dois doentes tiveram já alta para o domicílio, dado que, não obstante positivos, estão em condições clínicas de efetuar o isolamento fora do internamento”, informou o CHO, numa resposta à Lusa em que dá nota de estarem também em isolamento “15 profissionais infetados” e um outro profissional, com resultado negativo e que cumpre isolamento profilático.

Em consequência dos dois surtos foram testados 160 profissionais e 61 utentes, aguardando-se, segundo o CHO, a re-testagem após oito dias de exposição.

Atendendo ao aumento de casos registados, “foi aberta hoje uma nova enfermaria covid, no Hospital das Caldas da Rainha, “para integrar os doentes do surto” e com “capacidade para 13 camas”. Para esta nova enfermaria “foram mobilizadas as equipas existentes dos serviços convertidos para dar apoio nesta nova área”, concluiu o CHO.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações daqueles três concelhos e dos de Óbidos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. No total serve perto de 300 mil utentes.

De acordo com o boletim de situação epidemiológica publicado pela Câmara das Caldas da Rainha, o concelho tem hoje 177 caso ativos e 537 recuperados.

Desde o início da pandemia registaram-se no concelho 724 casos de infeção, dos quais 537 pessoas recuperaram e dez morreram.

