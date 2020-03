O jurista recomenda aos consumidores que estejam atentos a informações dos organismos oficiais, como as do portal das comunidades, para esclarecer se a sua viagem constitui uma situação de cancelamento do voo por decisão da autoridade administrativa (ou Governo português), ou antes cancelamento de voo, porque há nesse país restrições à entrada de pessoas, que podem determinar o cancelamento de circulação, como acontece em Itália.

Paulo Fonseca defende que "tem de se analisar a situação caso a caso", para perceber se a viagem tem direito a reembolso integral por cancelamento, e lembra que quem tem de suportar os custos de cancelamento de voos para Itália decorrente da decisão do Governo português, anunciada na segunda-feira, não é a transportadora aérea.

"Mas podem existir seguros que cobrem situações abrangidas por decisões em Estados de emergência", ressalva, adiantando desconhecer se, neste caso, tal seguro existe.

Na segunda-feira, o Governo português anunciou a intenção de suspender os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia do Covid-19 em Itália, dos aeroportos italianos de Milão-Malpensa, Internacional II Caravaggio (Bérgamo) e Internacional Marco Polo, que serve a cidade de Veneza, uma medida que se aplica aos aeroportos de Francisco Sá Carneiro, no Porto, Humberto Delgado, em Lisboa, e Internacional de Faro.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos e cerca de 114 mil pessoas infetadas em cerca de uma centena de países.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo Governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.