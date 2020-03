Alguns destes portugueses seguirão nos aviões da TAAG, com partidas marcadas para esta noite e madrugada e outros deverão embarcar num voo fretado da Euroatlantic previsto para as próximas 24 horas, segundo outras fontes.

A TAP passa a operar 25 voos diários a partir de segunda-feira, dia 23, sobretudo para “dar resposta à missão de transportar os portugueses” de volta ao país, anunciou a companhia aérea portuguesa.

Angola é o país africano lusófono com maior comunidade portuguesa, estimando-se que cerca de 130 mil cidadãos nacionais residam no país.

O país fechou todas as suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas à circulação de pessoas, suspendendo todos os voos comerciais e privados de passageiros, por um período de 15 dias para prevenir a propagação da doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

A pandemia levou vários países a adotar medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras, deixou vários cidadãos portugueses em situação de vulnerabilidade em todo o mundo, obrigando Portugal a fazer um levantamento das necessidades dos portugueses que necessitam de apoio para regressar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

