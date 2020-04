Numa carta enviada hoje ao SNPVAC, a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Administração do grupo TAP adverte que a reunião tida com aquele sindicato, no passado dia 30 de março, “foi, à semelhança do que sucedeu com os restantes sindicatos e Comissão de Trabalhadores”, realizada com o objetivo de cumprir elementares deveres legais e éticos de informação e audição, no contexto da preparação de medidas de proteção dos postos de empregos e salvaguarda da viabilidade futura da companhia, entretanto concretizadas”.

Em causa está uma carta enviada pelo sindicato aos seus associados, a que a Lusa teve acesso, em que este dá conta de que conseguiu alguns “compromissos” junto do Conselho de Administração (CA) da TAP, na sequência das medidas já anunciadas pela empresa, como a não renovação dos contratos a termo com trabalhadores e a adesão ao regime de ‘lay-off’, tendo também já solicitado ao “Ministério da tutela uma reunião com caráter de urgência”.

Por sua vez, a TAP afirma que, naquela reunião, “não foi estabelecida qualquer negociação ou assumido qualquer outro compromisso” com o SNPVAC.

“Sempre que tal sucede é preparada uma ata que fica assinada pelas partes no mesmo dia, o que não sucedeu”, acrescenta a transportadora aérea.