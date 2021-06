Se entrar na página disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o efeito, já é possível fazer o agendamento para esta faixa etária.

Ao contrário do que estava previsto, o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 abriu esta segunda-feira apenas para as pessoas com idade igual ou superior a 37 anos e não 35 anos. A revista Sábado, citando fonte da task-force para a vacinação, justificou o recuo naquele dia com a necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito".

Contudo, a partir desta quarta-feira, o processo estende-se então a quem tem mais de 35 anos. Ainda assim, se tem outro agendamento confirmado ou já recebeu a 1.ª dose da vacina aguarde pelo SNS — que irá entrar em contacto para confirmar o local e a data da 2.ª dose.

Que mecanismo é este?

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para marcações entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 37 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43 e, mais recentemente, de 40 anos.