Segundo o The Guardian, os números de novas infeções no Reino Unido estão em valores comparativos aos de março. Devido a este aumento, é questionado se o país não estará já a lidar com a terceira vaga da pandemia — e se faz sentido abrandar nesta fase as restrições.

Neste sentido, especialistas alertam que qualquer aumento nas admissões hospitalares por coronavírus pode deixar o sistema de saúde em esforço para lidar com a situação, acumulando ainda os casos não relacionados com a covid-19.

Contudo, Downing Street insiste que é muito cedo para especulações sobre se o plano de suspender todas as regras de bloqueio na Inglaterra, a 21 de junho, poderá ir em frente.

ARS Norte recomenda vigilância a quem contactou com adeptos ingleses

Recorde-se que a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte aconselhou vigilância e redução de contactos nos próximos 14 dias a quem frequentou no sábado, no Porto, locais relacionados com a final da Liga dos Campeões, em futebol.

Milhares de adeptos ingleses rumaram entre quinta-feira e sábado ao Porto para assistir à final da mais importante competição de clubes de futebol, no Estádio do Dragão, numa afluência que causou uma forte presença em locais como a Ribeira, onde se registaram desacatos.