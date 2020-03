É o quarto caso hoje confirmado pelas autoridades de saúde no distrito de Viana do Castelo.

Contactado pela agência Lusa, Luís Delgado adiantou que "as três pessoas não recorreram ao hospital, mas contactaram a linha SNS24, que as encaminhou para o hospital de São João no Porto".

Explicou que o casal reside em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo e que a filha, também infetada, residente em Portugal, sem especificar a zona do país.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

Hoje ao início da tarde, fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), adiantou que a urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, confirmou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região, num homem que foi conduzido ao hospital de São João, no Porto.

Contactada pela agência Lusa, fonte daquele hospital adiantou que "na sexta-feira, um homem foi atendido na urgência do hospital e face às suspeitas de infeção de coronavírus foi isolado, e sujeito aos exames necessários".