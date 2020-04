"O objetivo é que o pacote de orientações possa ter o acordo, durante a próxima semana ou nos próximos 10 dias, de todos os Estados-membros" da UE.

"Vamos propor linhas muito claras, obviamente com o acordo das comissões de proteção de dados de cada um dos países", explicou o comissário.

Questionado sobre a possibilidade da entrada de hackers, via ‘bluetooth’, Breton disse que estarão garantidas "restrições extremamente fortes de segurança cibernética para evitar isso".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

O continente europeu, com quase 910 mil infetados e mais de 75 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo – depois dos Estados Unidos - com mais vítimas mortais, contando 19.468 óbitos, entre 152.271 casos confirmados.