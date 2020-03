Oitenta milhões de euros é a verba de que os laboratórios da empresa alemã Curevac poderão dispor para trabalhar numa nova vacina, segundo o compromisso assumido na terça-feira pela Comissão Europeia.

No Canadá, a empresa MEdicago espera começar até ao verão testes clínicos em humanos de uma nova vacina, depois de ter chegado a uma partícula semelhante ao vírus com uma técnica que usa a planta do tabaco como viveiro para criar uma vacina.

Em Itália, a entidade nacional do medicamento vai começar a testar em pessoas doentes com Covid-19 um fármaco usado para a artrite reumatoide, que tem sido eficaz para as dificuldades respiratórias mais agudas.

Na Islândia, o genoma de cerca de 5.000 pessoas vai ser analisado para se tentar perceber como o novo coronavírus se espalhou pela ilha, onde 76 pessoas foram infetadas e ainda nenhuma morreu.

Investigadores das universidades do Porto e do Minho apelaram ao Governo português para partilhar “com urgência” dados mais detalhados sobre todos os casos suspeitos ou confirmados.

Em declarações à Lusa, Carlos Oliveira, também antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, afirmou que existem “milhares de investigadores” no país disponíveis para ajudar no “combate” à Covid-19, mas que tal só será possível se tiverem “acesso à matéria prima”: microdados pseudo-anonimizados.

Na Austrália, uma equipa científica descobriu que o sistema imunitário humano combate a Covid-19 de forma semelhante ao que acontece com a gripe.

A investigação, baseada numa amostra de sangue de uma mulher de 47 anos infetada em Wuhan, a cidade do centro da China onde surgiu o novo coronavírus, que acabou por conseguir curar-se da doença.

Na China, os cientistas já descreveram a estrutura de uma proteína chamada 'ACE2' que o coronavírus usa para entrar nas células humanas, o que poderá ajudar a criar novos medicamentos antivirais.

Investigadores da Universidade de Valência, em Espanha, também já chegaram à sequência genética do vírus e concluíram que desde que apareceu, não houve nenhuma mutação que o tivesse tornado mais contagioso ou mortífero.

O investigador português Miguel Bastos Araújo, da Universidade de Évora, apontou uma relação entre o clima e o novo coronavírus, indicando que a maior parte dos casos acontece em áreas secas e com temperaturas frescas, com temperaturas entre os seis e dez graus centígrados.

Outro estudo, publicado na revista norte-americana JAMA, revelou que as pessoas infetadas com o novo coronavírus contaminam principalmente quartos e casas de banho, evidenciando a necessidade de limpeza das superfícies, onde o vírus não consegue sobreviver se forem desinfetadas pelo menos duas vezes por dia.