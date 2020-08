Tiago Abalroado, presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS) de Évora, afirmou à agência Lusa que o relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos (OM) "faz um conjunto de observações e considerações que, além de serem subjetivas, não estão materializadas em nada de concreto".

"Portanto, é importante, se o Ministério Público entender por bem, que se faça uma investigação mais aprofundada no sentido de perceber de facto se se confirma ou não as acusações que são feitas nesse relatório", referiu o responsável.

Para o também representante no Alentejo da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), as falhas apontadas no "modelo de governança e na prestação de cuidados aos utentes" têm de ser concretizadas, mas "o relatório está vazio em factos".

"É um relatório que foi desenvolvido por uma entidade, mas ele precisa de ser materializado e na nossa perspetiva compete agora ao MP fazer uma investigação", porque é um organismo que tem "por base a lei e os factos", insistiu.

O presidente da UDIPSS de Évora comentava o relatório da comissão de inquérito da OM para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz (Évora), que alastrou à comunidade.