O chefe da diplomacia portuguesa explicou que os dois voos seriam realizados a partir de Marraquexe para Lisboa, porque “a grande maioria dos portugueses que foram nestes dois dias pedindo apoio à embaixada de Portugal em Marrocos sinalizaram estar em Marraquexe”.

Já hoje, Augusto Santos Silva indicou à Lusa que, depois da realização dos voos da TAP que trouxeram os portugueses retidos no aeroporto de Marraquexe, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu novos pedidos de ajuda de portugueses retidos no país.

"Todos os portugueses que estavam retidos no aeroporto de Marraquexe puderam regressar ontem [domingo]. Entretanto, temos contactos de outros portugueses que se encontram em Marrocos. As autoridades marroquinas estenderam até quinta-feira o período para a realização de voos excecionais e estamos a verificar com a companhia aérea em que condições se podem realizar", disse o governante.

Augusto Santos Silva adiantou que as necessidades de intervenção e de apoio estão a ser identificadas através das embaixadas e consulados de Portugal, mas também através da linha Covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros (covid19@mne.pt ou +351 217 929 755).

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais de 55 mil infetados e pelo menos 2.335 mortos.

A Itália com 1.809 mortos (em 24.747 casos), a Espanha com 297 mortos (8.794 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, tendo já sido registada uma morte.