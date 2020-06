“Estão já confirmados cinco casos de infeção por covid-19”, informou o Centro Hospitalar do Oeste, onde se integra o Hospital de Torres Vedras, adiantando que “estão a ser realizados os testes a todos os contactos internos e externos, aguardando-se o resultado dos mesmos”.

Elsa Baião, presidente do conselho de administração do CHO, disse à agência Lusa que o foco está relacionado com um doente assintomático que foi assistido no Serviço de Urgência Geral, onde esteve internado “com patologias não respiratórias”, tendo sido testado antes de ter alta, e “validado como negativo”.

De acordo com a mesma responsável, “a situação clínica do doente agravou-se e este regressou à urgência, 24 horas depois, desta vez com queixas respiratórias”.

Foi realizado novo ao doente, que desta vez testou positivo, tendo sido internado na ‘área covid’ daquela unidade hospitalar.

Num comunicado emitido hoje o CHO considera que “foram cumpridas, nesta situação os procedimentos previstos em época covid”. Uma vez que, “sendo o utente assintomático”, não foi assistido na área criada para o atendimento de doentes com suspeita de infeção, no Hospital de Torres Vedras, tendo “a primeira admissão [sido] na urgência”.

Até ao final do dia de hoje deverão ser conhecidos mais resultados dos testes efetuados a doentes e profissionais daquele serviço.

De acordo com o último boletim de situação epidemiológica publicado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim), o concelho de Torres Vedras registava, até às 23:00 de terça-feira, 78 casos positivos, dos quais 14 ativos e 62 recuperados, e dois óbitos.