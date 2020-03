Numa nota enviada às redações, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (conhecido como Amadora-Sintra) explica que o encerramento do serviço de urgência pediátrica decorre entre as 20:00 e as 08:00.

"Este encerramento temporário, decidido em articulação com as autoridades de saúde, é uma medida de prevenção, dado terem sido identificadas ocorrências de infeção com covid-19", acrescenta a unidade hospitalar.

Em caso de necessidade, durante os períodos de encerramento, os utentes deverão recorrer aos serviços de urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria) e do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (Hospital de Dona Estefânia).

A covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativos à situação epidemiológica nacional registam 100 mortos e 5.170 casos de covid-19.