A Food and Drug Administration (entidade reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos) autorizou esta segunda-feira o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 para jovens entre os 12 e os 15 anos.

A medida é "um passo importante na luta contra a pandemia" e "permite que a população mais jovem esteja protegida contra a covid-19", frisou Janet Woodcock, responsável da FDA, em comunicado.

O The New York Times (NYT) salienta que se trata de um passo crucial para a recuperação do país e que esta autorização vem ajudar a conter a ansiedade de muitos pais, que tem estado com dificuldades em saber como devem de levar as suas vidas quando apenas os adultos de um agregado familiar são imunizados.

O jornal explica que esta aprovação acontece antes do início do próximo ano letivo e serve como uma arma para a retoma de alguma normalidade — uma vez que reduz a ameaça de transmissão nas salas de aula — além de oferecer a milhões de adolescentes a oportunidade de voltarem a confraternizar com os seus amigos.

Nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer estava aprovada para pessoas com 16 anos ou mais.

De acordo com dados oficiais, as taxas de vacinação atingiram um pico em 11 de abril nos EUA, e embora 55% dos adultos tenham agora recebido uma ou mais doses ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a imunidade de grupo.