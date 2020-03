Em comunicado, a AMN explicou que a interceção do veleiro, por elementos do comando da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo, ocorreu hoje, às 12:15.

"Obtida informação sobre os locais onde aportou e navegou, e tendo sido consultada a autoridade de saúde local, não foi autorizado o desembarque, tendo o veleiro atracado exclusivamente para abastecer de água e combustível. Concluídas estas operações, o veleiro seguirá viagem", refere a nota.

A ação da PM decorre do controlo de pessoas nas fronteiras portuguesas, no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.