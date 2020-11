José Bernardo Nunes afirmou à agência Lusa que, dos 19 utentes da estrutura residencial, 18 estão infetados, somando-se mais sete funcionários dos 11 que ali trabalham.

O autarca explicou que os primeiros casos foram detetados na sexta-feira, depois de quatro utentes terem apresentado sintomas, o que levou as autoridades de saúde a testarem todos os utentes e funcionários do lar no sábado.

Dos 25 infetados, a maioria está assintomática.

O presidente da Câmara do Cadaval, no distrito de Lisboa, explicou que a estrutura residencial não tinha condições para haver separação de utentes com testes negativos e positivos, mas como quase todos os utentes estão infetados não houve necessidade de os realojar.

Apenas o utente com teste negativo à covid-19 foi separado dos restantes.

Desde o início da pandemia, o Cadaval, que está entre os concelhos onde vigoram medidas mais restritivas devido à evolução da pandemia no país, contabiliza 162 casos confirmados, dos quais 35 estão ativos e 122 recuperaram. Outras cinco pessoas morreram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que o município pertence.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.381 pessoas dos 217.301 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.