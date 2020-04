“Ainda estamos no início da pandemia, isso é algo que muitos esquecem”, disse Melanie Brinkmann, do Centro Helmholtz para o Estudo de Doenças Infecciosas, à revista “Der Spiegel”.

“O Governo enviou um sinal errado com o relaxamento das medidas e tenho medo de que muitos não levem mais o vírus a sério e intensifiquem os seus contactos novamente”, acrescentou.

Christian Drosten, diretor do Departamento de Virologia do Hospital Universitário de La Charité, em Berlim, adiantou que uma segunda onda da pandemia pode ser mais perigosa do que a primeira, porque o vírus está agora em toda a parte e poderia reproduzir-se rapidamente.

Drosten expressou preocupação de que o êxito das medidas adotadas até o momento e o levantamento de algumas restrições levem à perda de consciência do risco que continua a existir.