Em comunicado, a ANF diz que no dia 23 de março encerrou uma farmácia em Vila Nova de Gaia e, no dia seguinte, outra no distrito de Bragança.

Diz também que das sete farmácias que a pandemia obrigou a fechar, cinco já reabriram, após exames realizados a toda a equipa.

“Os farmacêuticos comunitários e as suas equipas estão na primeira linha de combate ao vírus e atendem muitos casos suspeitos, porque grande parte da população está habituada a resolver as suas dúvidas e afeções respiratórias nas farmácias”, relata Nuno Flora, secretário-geral da ANF, citado no comunicado.

O responsável lembra que as equipas das farmácias “estão a trabalhar em condições especialmente difíceis”, com escassez de máscaras, desinfetantes e outros equipamentos de proteção e sublinha que esta postura dos técnicos “deve merecer o reconhecimento e respeito de todos”.