De acordo com a mesma fonte oficial, em junho a operadora “encetou negociações com o prestador de serviços [Risto Rail] com vista à retoma do serviço de bar, nos referidos comboios, alinhado com o cenário de pandemia que se vive e com os constrangimentos daí resultantes”.

A transportadora garantiu que “desde então tem vindo a realizar contactos com o prestador de serviços, com o objetivo de encontrar uma plataforma de entendimento” para “voltar a disponibilizar, aos clientes, serviço de bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, cumprindo com as normas de saúde pública estabelecidas pelas autoridades competentes”.

As negociações pretendem ainda “ajustar o contrato de forma equilibrada para ambas as empresas, refletindo os novos níveis de serviço”, assegurou a CP, sem detalhar que tipo de alterações pode ocorrer.

“Não obstante os esforços empreendidos, não foi possível estabelecer um acordo equilibrado para as partes”, indicou a mesma fonte.

“Durante o processo negocial para a possível retoma do serviço foram realizadas, através de videoconferência CP/concessionário, oito reuniões”, indicou a empresa pública.

Francisco Figueiredo adiantou, na terça-feira que a Risto Rail disse que a CP deve mais de um milhão de euros à concessionária e que por isso iria deixar de colocar dinheiro em Portugal. "Com isto não pagam os salários de julho", lamentou.

Em causa ficam, segundo a Fesaht, 120 postos de trabalho, sendo que a Risto Rail já não renovou com os contratados a termo, de acordo com o mesmo responsável.

Tendo em conta esta situação, a federação "requereu uma reunião no Ministério do Trabalho" com representantes da Risto Rail, da CP e do Ministério da Infraestruturas, ainda sem data, para procurar uma solução. "Do nosso ponto de vista a atividade deve ser retomada de imediato", indicou Francisco Figueiredo, admitindo uma redução do serviços mas sem anular por completo, considerando que isso vai muito além do que a Direção-Geral da Saúde está a exigir.

"O sindicato não toma parte nem pela CP nem pela Risto Rail, o que estamos a reclamar é o exercício da atividade, pagamentos dos salários e que isto não resulte em despedimentos", indicou Francisco Figueiredo.