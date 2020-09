“Face ao sucesso da procura para o Comboio Histórico do Douro, que registou lotação esgotada em todas as circulações, a CP – Comboios de Portugal decidiu prolongar a campanha 2020, por mais dois sábados, a 03 e 10 de outubro”, referiu a empresa em comunicado.

Este ano a campanha do comboio histórico arrancou a 01 de agosto, na altura com nove viagens agendadas todos os sábados até 26 de setembro.

A composição inclui cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX, e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual, entre o Peso da Régua (distrito de Vila Real) e o Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão.

De acordo com a empresa, devido às orientações decorrentes da atual situação de saúde pública, provocada pela pandemia de covi-19, as viagens realizam-se com “lotação limitada a dois terços da sua capacidade total”.

Devido a esta limitação o número de lugares oferecido é de 168 por circulação.

É obrigatório o uso de máscara a bordo, durante todo o percurso da viagem.

Segundo a CP, no próximo domingo, o comboio histórico vai realizar uma viagem dedicada apenas a profissionais de saúde.

Com esta viagem, a empresa “pretende sinalizar o reconhecimento e agradecimento aos profissionais de saúde pelo seu notável e imprescindível papel no combate à pandemia covid-19”.

A empresa referiu que o programa tem início na estação da Régua e, antes do embarque, cantares tradicionais da região e um brinde de vinho do Porto dão as boas vindas aos clientes.

Os bilhetes podem ser comprados online, com preços que variam entre 20 euros para crianças (dos 04 aos 12 anos) e 42.50 euros para adultos.

Em 2019, a campanha decorreu entre 01 de junho e 26 de outubro.

O programa do comboio histórico na linha do Douro arrancou no final da década de 90.