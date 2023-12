Fonte do Crescente Vermelho Palestiniano, destacado na província do Sinai do Norte, perto da fronteira com Gaza, revelou à agência de notícias espanhola que 79 camiões com ajuda humanitária entraram hoje em Israel em direção à passagem de Kerem Shalom, onde foram inspecionados pelas autoridades israelitas, mas não foram autorizados a entrar.

Contactado pela Efe, o Exército israelita não quis comentar o assunto.

Hoje, o Governo israelita confirmou a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza pela primeira vez através da passagem Kerem Shalom, como já tinha anunciado a agência israelita responsável pela gestão dos territórios palestinianos ocupados.

A aprovação desta abertura aconteceu na sexta-feira e em causa está a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza através de uma nova passagem, que se juntaria assim à assistência prestada durante várias semanas através da passagem de Rafah, na fronteira entre o Egipto e o enclave palestiniano.

“A partir de hoje, os camiões de ajuda da ONU [Organização das Nações Unidas] passarão por controlos de segurança e serão direcionados diretamente para Gaza através de Kerem Shalom para cumprir o nosso acordo com os Estados Unidos”, anunciou o órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável pelos assuntos civis palestinianos (COGAT) na rede social X.

“Isto aumentará o volume diário de ajuda humanitária que entra em Gaza para ser entregue à população”, acrescentou.