Criar um mamífero, neste caso um rato, a partir de dois progenitores do mesmo sexo não é novidade, uma equipa de investigação do centro Francis Crick, em Londres, liderada pelo japonês Katsuhiko Hayashi, descreveu um procedimento na revista Nature em 2023 para converter células pluripotentes masculinas (embrionárias ou induzíveis) nas células femininas.

Na Terceira Cimeira Internacional sobre Edição Genética Humana, Hayashi e a sua equipa explicaram como conseguiram converter uma célula estaminal masculina numa feminina. A partir daí, desenvolveram células ováricas para, eventualmente, obterem óvulos de células masculinas.

Estes óvulos poderiam ser utilizados para a fertilização in vitro com esperma de outro ratinho macho, obtendo-se assim embriões, que foram gestados numa ratinho fêmea e deram origem a ratinhos aparentemente normais e férteis, cujos pais eram dois ratinhos machos.

Os resultados abriram a porta para a obtenção de ratinhos cujo pai e mãe eram o mesmo indivíduo, um ratinho macho, que normalmente forneceria espermatozoides e óvulos obtidos, por exemplo, a partir de células da pele, para obter embriões através de fertilização in vitro.

No caso dos ratos, aproveita-se o facto de tolerarem naturalmente a consanguinidade envolvida neste procedimento.

O desafio era que os ratinhos bipaternos criados por este método se desenvolveram até certo ponto e depois pararam de crescer.

Agora, o trabalho liderado pelo investigador Wei Li, da Academia Chinesa de Ciências (CAS), em Pequim, ultrapassou esta barreira ao atingir um conjunto específico de genes envolvidos na reprodução para criar um ratinho com dois progenitores que vive até à idade adulta.

Neste caso, os cientistas chineses recorreram ao processo de impressão de genes, em que apenas uma cópia do gene de uma pessoa (da mãe ou do pai) é expressa, enquanto a outra cópia é suprimida.

Os investigadores modificaram individualmente 20 genes-chave de impressão utilizando uma variedade de técnicas e descobriram que não só tornaram possível a criação de animais bipaternos que por vezes sobreviviam até à idade adulta, como também deram origem a células estaminais com pluripotência mais estável.

"Estes resultados demonstram que as anomalias de impressão são o principal obstáculo à reprodução unissexual em mamíferos", frisou Guan-Zheng Luo, coautor do estudo e professor na Universidade Sun Yat-sen em Guangzhou, China.

Entre as limitações atuais ao avanço desta técnica, os investigadores reconhecem que apenas 11,8% dos embriões viáveis conseguiram desenvolver-se até ao nascimento, e nem todos os descendentes que nasceram atingiram a idade adulta devido a defeitos de desenvolvimento.

A maioria dos ratos filhos de dois pais que atingiram a idade adulta tiveram um crescimento prejudicado e uma esperança de vida mais curta. Além disso, os ratos que atingiram a idade adulta eram estéreis, embora apresentassem uma maior eficiência de clonagem.

A equipa de cientistas continua a estudar como a modificação de genes de impressão pode levar a embriões com maior potencial de desenvolvimento e a possibilidade de estender os métodos experimentais desenvolvidos em ratinhos a animais de maior porte, incluindo macacos.

Se esta técnica for bem-sucedida, "promoverá uma verdadeira revolução nas clínicas de reprodução assistida. E casais de dois homens ou duas mulheres podem ser os dois pais biológicos dos seus filhos", sublinhou Lluís Montoliu, investigador do Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) e do CIBERER-ISCIII, em reação ao estudo publicado na plataforma Science Media Center Spain.