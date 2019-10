Esta posição da Correlation sobre declarações de Rui Moreira foi tomada menos de duas semanas depois de a organização não-governamental Harm Reduction International (HRI) considerar ”dececionante” tal posição.

“É extremamente dececionante que as autoridades do Porto estejam a considerar a criminalização do uso de drogas. As evidências demonstram que a criminalização é ineficaz na redução do uso de drogas e serve apenas para colocar pessoas e comunidades em maior risco de danos à saúde e sociais”, criticava a diretora executiva da HRI, numa nota publicada no dia 10 de outubro.

Na segunda-feira, e numa nota publicada na sua página oficial, a Correlation Network refere a sua "surpresa" perante as recentes declarações do autarca do Porto defendendo a criminalização do consumo na via pública, quando em maio abriu a Conferência Internacional HRI19, realizada na Alfândega do Porto, reforçando o seu apoio a uma política de "redução de danos", "baseada nos direitos humanos".

"Condenamos abertamente a intenção do presidente da Câmara do Porto, incitando-o a comprometer novamente com os seus esforços anteriores, no apoio a uma política de drogas baseada na justiça e nos direitos humanos no Porto", lê-se no comunicado.

Essa medida, sublinha a organização, "entra em conflito com as evidências e experiências existentes, em outros locais, de que a repressão não funciona e viola significativamente os direitos humanos das pessoas que usam drogas".