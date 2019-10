créditos: PEDRO FERRARI/LUSA

A autarquia do Porto dispõe de 136 câmaras apontadas às ruas da cidade para gerir o tráfego de pessoas e automóveis. O território está coberto de forma “mais ou menos homogénea”, mas o executivo liderado por Rui Moreira aposta na expansão da rede — e quer incluir os bairros municipais e as imediações das escolas.

As câmaras de trânsito do Porto estão todas ligadas ao Centro de Gestão Integrada (CGI), que é o posto de comando da cidade. Uma parede de ecrãs mostra, em tempo real, o que se passa nas várias ruas da Invicta. O objetivo é detetar anomalias e “intervir no momento”, explica Manuel Paulo Teixeira, que falou com o SAPO24 no gabinete de crise do CGI.

Neste centro, PSP, Polícia Municipal, Sapadores, autarquia e Proteção Civil juntam-se para medir o pulso à cidade. O centro controla também "os subsistemas que estão na via pública, os semáforos, a iluminação pública”, para detetar problemas e “promover a sua rápida resolução”, diz o diretor de Mobilidade e Transportes da câmara do Porto.

Numa reunião do executivo de 7 de outubro, o presidente da câmara municipal do Porto disponibilizou o sistema ao ministério da Administração Interna para apoiar no combate ao tráfico e consumo de drogas.

“Querendo, pode a PSP e qualquer outra instituição de segurança ou investigação requerer esse meio. Estamos prontos a ceder. Está à distância de um clique e custa zero ao Estado Português. Foi investimento municipal”, disse o autarca.

Essa segunda finalidade do sistema de gestão de trânsito está legalmente prevista. Porém, a vigilância não é o objetivo principal da rede, nem dela depende a localização anunciada das novas câmaras.

É o que explica Manuel Paulo, afastando quaisquer pressões na escolha dos lugares onde vão ser colocadas as quarenta novas câmaras de alta tecnologia: "Não há pressão absolutamente nenhuma, e mesmo que houvesse, ela não ia ter grande efeito. Temos de perceber qual o investimento que temos a fazer e, havendo uma decisão nesse sentido, também o faríamos, mas as nossas prioridades vão para aquilo que é a gestão de tráfego”.