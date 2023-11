O secretário-geral do Eixo Atlântico manifestou-se hoje preocupado com as consequências da demissão do primeiro-ministro, António Costa, que “desbloqueou” várias questões da eurorregião Portugal – Galiza, e alertou que “o lobby ibérico em Bruxelas fica totalmente fragilizado”.

"É motivo de preocupação a debilidade que se regista na Península Ibérica, quer em Espanha e em Portugal. O lobby ibérico em Bruxelas, que estava a correr muito bem, nomeadamente nas questões da Energia, fica agora totalmente fragilizado. Isso é muito mais preocupante", afirmou Xoan Mao à agência Lusa, numa reação à demissão de António Costa, numa altura em que também Espanha não avançou com a investidura do primeiro-ministro. Quanto à ferrovia e às ligações entre Porto e Vigo por alta velocidade, o secretário-geral do Eixo Atlântico considerou que "venha quem venha, é algo que não vai mudar". "Não estou preocupado, acho que o tema está a cargo da Infraestruturas de Portugal, embora a instabilidade política nunca seja boa", afirmou. Xoan Mao destacou ainda que não pode dizer "uma única palavra negativa sobre António Costa" - o primeiro-ministro português "desbloqueou assuntos relacionados com a ligação ferroviária" entre o Norte de Portugal e a Galiza, apoiando também "outras questões que não avançaram acho que por falta de apoio de Espanha". "No que diz respeito à eurorregião, vamos a sentir a falta de António Costa, porque sempre nos deu muito apoio e desbloqueou assuntos como a ferrovia", sublinhou, manifestando ainda "muito afeto pessoal" pelo governante. O primeiro-ministro, António Costa, pediu na terça-feira a demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. O Presidente convocou para quarta-feira os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira. Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário". Em Espanha, se até 27 de novembro não houver novo primeiro-ministro investido pelo parlamento, terá de haver novas eleições. Até agora, o PSOE fechou acordos com a ERC e o Bloco Nacionalista Galego e o partido basco EH Bildu já confirmou que vai votar a favor da recondução de Sánchez como primeiro-ministro. Sánchez precisa ainda dos votos de mais dois partidos, com quem continua a negociar, o Juntos pela Catalunha e o Partido Nacionalista Basco. Na terça-feira, na Galiza, a Infraestruturas de Portugal (IP) apontou para 2027/2028 o arranque das obras da ligação ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo, na Galiza, revelando que decorrem já estudos nos dois países. O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, uma organização intermunicipal transfronteiriça, junta atualmente 39 concelhos do Norte de Portugal e da Galiza.