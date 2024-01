"Uma das coisas que percebemos é que esta análise da CTI não é conforme com as recomendações da União Europeia. Ficámos surpreendidos porque há uma recomendação da União Europeia que diz que a zona de influência de um aeroporto é uma hora de carro ou de comboio a partir do aeroporto, ou 100 quilómetros. A Comissão Técnica Independente inventou um conceito restritivo que é 30 minutos de carro", disse Carlos Brazão.

O promotor do projeto ‘Magellan 500’, que defende o aeroporto em Santarém, falava aos jornalistas após a sessão pública de apresentação do “Relatório Preliminar do Novo Aeroporto de Lisboa”, que decorreu hoje em Santarém.

Carlos Brazão acusou assim a CTI de “inventar um critério restritivo" e de não obedecer aos critérios definidos pela União Europeia. O promotor disse ainda que a CTI não aplicou este critério de forma "uniforme" e pediu uma revisão do conceito de zona de influência.

"Esse critério não é aplicado de forma uniforme. No caso de Alcochete, são 55 km até Amadora, atravessando Lisboa toda. Não se consegue atravessar o campo de tiro de Alcochete e atravessar Lisboa toda até Amadora em 30 minutos. Pedimos uma revisão de como essas zonas de influência foram definidas e calculadas", referiu.