Um crocodilo, que terá atacado mortalmente um homem que se encontrava de férias com a família na Austrália, foi encontrado morto num riacho a mais de 4km de distância do local do acidente, o rio Annan, a sul da cidade de Cooktown. Daniel Guymer, responsável do Programa de Conservação do governo australiano, contou à Sky News que o animal, que tinha uma cicatriz no focinho, foi “eutanasiado” por guardas da vida selvagem.

Em pouco mais de um mês, o indivíduo de 40 anos, natural de Nova Gales do Sul e cujo o corpo ainda não foi encontrado, é a segunda vítima de um ataque de crocodilo na Austrália. De acordo com a polícia australiana, o homem tinha ido pescar com a esposa e os filhos, numa área que é conhecida pelos habitantes locais como “um habitat de crocodilos”.

“Crescemos a ver os crocodilos a nadar por ali e eu não me aproximaria daquela margem. Há sempre um ou dois crocodilos grandes a viver ali”, realçou Bart Harrison, residente em Cooktown. O morador contou ainda que a margem íngreme se tinha desmoronado debaixo dos pés da vítima, atirando-a a mais de 6 metros: "É a direito, para cima e para baixo. É um sítio complicado para pescar", disse.

O caso surgiu depois de, a 2 de julho, uma criança de 12 anos ter sido morta por um crocodilo enquanto nadava com a família num riacho no Território do Norte. Os seus restos mortais foram encontrados dias depois, e os guardas da vida selvagem mataram o animal, com mais de quatro metros. Já anteriormente, a 18 de abril, uma outra criança de 16 anos foi morta enquanto nadava ao largo da ilha de Queensland.

No seguimento dos três casos já conhecidos neste ano, as autoridades estão a investigar um vídeo, que está a circular nas redes sociais, que aparenta mostrar um crocodilo a ser alimentado no mesmo rio onde aconteceu o último incidente.

Guymer alertou que alimentar animais selvagens perigosos, em Queensland, é uma ofensa punível com uma multa de quase 6.500 dólares australianos (quase 4.000 euros). “É, obviamente, um comportamento muito, muito preocupante. É muito arriscado e muito imprudente”, salientou.