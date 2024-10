“Tendo em vista a iminente passagem do furacão Oscar pelo nosso país e o período de recuperação após, bem como os trabalhos a decorrer para a restauração do sistema elétrico nacional, foi decidido suspender as atividades administrativas não essenciais e as atividades de ensino, na segunda-feira, 21, terça-feira, 22 e quarta-feira, 23 de outubro”, disse o executivo cubano num comunicado.

O Governo de Cuba acrescentou que os serviços vitais para a população, incluindo hospitais, continuam operacionais.

Na passada sexta-feira, o Governo paralisou todas as atividades laborais e aulas não essenciais do Estado em todos os níveis de ensino, no âmbito das medidas anunciadas para combater a crise energética.

Nesse mesmo dia, o Sistema Nacional de Eletroenergia (NEE) sofreu um colapso completo que deixou o país num apagão total do qual só começa a sair hoje, mais de 48 horas depois, e de forma limitada e gradual.

O ministro da Energia e Minas, Vicente de la Levy, falou hoje desta situação, referindo que espera que o Sistema Nacional de Energia (SEN) volte até terça-feira ao estado em que se encontrava na sexta-feira.

Em conferência de imprensa, o ministro disse que o executivo estima que a maioria dos consumidores volte a ter eletricidade “amanhã, segunda-feira” e que “o último cliente poderá estar a receber energia na terça-feira”.

Os problemas de produção de energia insuficiente que o país sofre há meses, no entanto, continuarão, admitiu o governante, problemas esses que se agravaram nas últimas seis semanas devido às quebras nas centrais obsoletas de fabrico soviético e ao défice de combustível, como resultado da falta de moeda estrangeira para importá-lo.

Vicente de la Levy reconheceu que a situação no sistema elétrico é “muito tensa” e que a falta de eletricidade deixou “a maioria dos cubanos” também sem água em suas casas, já que os motores que a bombeiam usam eletricidade.

Soma-se a isso a proximidade do furacão Oscar, que deve atingir a costa da ilha esta noite, nas províncias de Guantánamo e Holguín (extremo leste), segundo informações do Instituto de Meteorologia (Insmet).

As autoridades decretaram um alerta de ciclone para a região.