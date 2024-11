Chama-se SEA:ME e é um curso pioneiro de especialização na área de engenharia de software para automóveis e mobilidade. A primeira edição desta formação gratuita em território nacional conta com 28 alunos com formação nas áreas de engenharia e tem a duração de 6 a 12 meses.

Este curso chega a Portugal diretamente da Alemanha, pela mão da empresa Shaken Not Stirren e da escola de programação 42 Porto, e "oferece competências específicas para o desenvolvimento de soluções de software para os sistemas de mobilidade do futuro. Foca-se em sistemas de condução autónoma e ecossistemas de mobilidade (mobilidade inteligente, gestão de tráfego, cidades inteligentes e conexões intermodais)", é explicado em comunicado.

Segundo a informação disponibilizada, este curso "foi desenhado com a colaboração de especialistas em mobilidade e software, tanto da indústria como do meio académico, e é permanentemente atualizado com base em feedback especializado e nas tendências emergentes do setor".

"Temos expetativas muito elevadas para esta primeira edição do SEA:ME. A indústria automóvel e a mobilidade atravessam um processo de grande transformação e acreditamos que a formação de talento que possua conhecimento específico sobre a condução autónoma será uma grande vantagem no presente e no futuro", salienta Pedro Santa Clara, parceiro da Shaken Not Stirred e diretor da Escola 42 em Portugal.

O curso tem também o apoio da Critical TechWorks e da Brisa, especializadas no setor automóvel.

"Com esta parceria, esperamos ter acesso a insights, soluções e tendências sustentadas em know how empírico e totalmente virado para a aplicação prática. No caso do Grupo Brisa, soluções para veículos autónomos, sistemas controlados por software ou cibersegurança fazem parte do nosso dia a dia e vão estar cada vez mais presentes no nosso âmbito de trabalho e atuação”, afirma Eduardo Ramos, chief development officer do Grupo Brisa.

Por sua vez, Mariana Longa Correia, social responsibility & sustainability da Critical TechWorks, destaca que “dada a constante evolução tecnológica, esta iniciativa beneficia o setor, a indústria e a economia. A Critical TechWorks irá alocar alguns profissionais enquanto mentores ao longo do programa, promovendo a partilha de conhecimento técnico de domínio e experiência profissional”.

"Para realizar o curso em Portugal, foi criado um laboratório nas instalações da 42 Porto, com grupos de trabalho onde os alunos vão desenvolvendo os projetos e respondendo aos desafios dos tutores, com acompanhamento diário", é ainda explicado.