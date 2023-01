Ducey ordenou que uma enorme fila de contentores fosse colocada na fronteira dos Estados Unidos com o México, durante os últimos meses do seu governo, medida que descreveu como uma tentativa de combater a imigração ilegal.

Depois de ser processado por Washington, por colocar contentores em terras federais na Floresta Nacional de Coronado, Ducey, derrotado pela democrata Katie Hobbs na última eleição, concordou em removê-los em dezembro passado.

"Não conseguia acreditar que o governador Ducey pensou que isto seria uma boa ideia", comenta Debbie McGuire, uma habitante local, enquanto um camião seguia pela estrada empoeirada, carregando um contentor vazio.

"É absolutamente ridículo colocar contentores que nunca funcionariam para manter qualquer pessoa longe", acrescentou, considerando "um desperdício total do dinheiro do contribuinte".

A iniciativa do muro de contentores de Ducey começou em meados de 2022 e foi rapidamente contestada, com críticos que consideravam se tratar de uma "manobra cínica" que afetaria o meio ambiente e não faria diferença no número de travessias ilegais da fronteira.

O Arizona partilha cerca de 600 quilómetros de fronteira com o México, incluindo áreas de preservação, parques nacionais, zonas militares e reservas indígenas.