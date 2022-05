“Se alguém está preocupado com isso [com a minha fortuna], pode estar preocupado com coisas erradas, com a mesquinhez. Deviam estar mais preocupados com criar riqueza e em como é que o país consegue ficar mais rico.”

TVI24/Eco, 6-4-2021

“O que eu fiz, não fui eu que fiz. (…) Não posso aceitar é que no quadro do conselho de administração que, segundo a lei, é um órgão solidário, todos são responsáveis pelos atos que acontecem no contexto da gestão (…) têm penas irrisórias. Porque é que eu tenho uma pena pesada?”

TVI24/Eco, 6-4-2021

"Estou no estrangeiro e não vou voltar"

SAPO24, 28-9-2021

“É uma pena manifestamente desproporcionada, em que verifiquei ter sido condenado em função de um critério dito de prevenção criminal geral por virtude dos escândalos bancários que não se verificavam à data dos factos e não poderiam retroagir contra mim. Tornei-me bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos.”

Blogue Arma Crítica, 29-09-2021

“Como nunca paguei nada a ninguém e não tenho segredos de Estado, sou um poderoso fraco. [Ricardo Salgado] segue com a sua vida tranquila em Lisboa.”

Tal&Qual/CNN Portugal, 22-11-2021

“Faço uma vida perfeitamente normal. Posso assegurar que não ando de peruca nem de rabo de cavalo. Vou á praia e ao ginásio.”

Tal&Qual/CNN Portugal, 22-11-2021

“Não devo um cêntimo a ninguém.”

Tal&Qual/CNN Portugal, 22-11-2021

“Escrevi uma carta que saiu no Tal&Qual que terminava de uma maneira um pouco dramática, mas verdadeira, dizia: liberdade ou morte.”

Tal&Qual/CNN Portugal, 22-11-2021

“Eu não vou regressar a Portugal.”

À saída da sala de tribunal em Verulam, nos arredores de Durban, África do Sul

14-12-2021

“Não, não.”

Quando questionado pelos jornalistas sobre se estaria a desafiar a justiça portuguesa ao dizer que não vai voltar para Portugal

15-12-2021

“Vou dizer-vos que as condições prisionais [na cadeia de Westville, em Durban] são terríveis. As janelas não têm vidro. Não há água quente. Não há assistência médica. Não há roupa de cama ou toalhas adequadas.”

20-01-2022