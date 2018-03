Entre 2014 e 2016, Stephen Hawking visitou Lisboa por três vezes. Todas com o intuito de saber mais sobre a capital portuguesa e sobre a história do país. Daniel Silva, da TourismForAll, empresa especializada no Turismo Acessível e uma das pessoas que acompanhou as viagens, conta como foi.

"Sempre lhe falaram bem de Lisboa... então ele tinha curiosidade de conhecer a nossa gastronomia e os nossos museus", conta Daniel, motorista e guia.

Apesar das dificuldades de comunicação, através da equipa que o acompanhava, o físico fazia questão de se mostrar bastante "agradado" por conhecer a cidade. "Ele ficou bastante impressionado com as nossas colinas e com a nossa arquitetura", adianta.

"As pessoas quando percebiam que era o Stephen Hawking que viajava na viatura, aproximavam-se. Queríamos avançar, mas não era possível. Queriam tirar fotos e cumprimentá-lo", partilha.

"Uma das coisas que nos perguntavam mais era como é que ele comunicava connosco, ao que respondíamos 'através do computador'. Mas também havia aqueles que se mostravam surpreendidos porque pensavam que ele já tinha falecido. Ou ainda os que falavam sobre o filme ["A Teoria de Tudo"]. Até chegaram a pedir autógrafos".

Apesar dos muitos cuidados "uma ou outra pessoa conseguiu tirar fotografias, com permissão do seu staff [composto por cerca de 9 pessoas]".

E como é que se prepara uma viagem destas? "Com atenção a todos os detalhes", desde o primeiro momento. Da verificação da estrutura dos edifícios, das rampas aos WC's, à formação da equipa que acompanha a viagem. O objetivo final é sempre "garantir o máximo de segurança" ao "turista". Apesar de haver um cuidado por parte da Tourism For All no aconselhamento de "museus acessíveis", Daniel Silva diz que "a maior parte" já tem "as condições necessárias".