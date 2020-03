"Acho ótimo que haja duas, quatro, oito, mas já há uma cidade que é piloto do 5G que é Aveiro"

Não quis, porém, deixar de sublinhar que Aveiro é "cidade piloto do 5G" e que já teve oportunidade de o dizer ao "ministro e secretário de Estado" a propósito da implementação da nova rede de comunicações móveis. "Disseram-me que vão existir duas cidades piloto, uma no litoral e outra no interior, acho ótimo que haja duas, quatro, oito, mas já há uma que é piloto do 5G que é Aveiro". "Que não sejam os políticos a atrapalhar o trabalho de quem trabalha, de quem cá está", rematou.

"Estava deliciado a ouvir o Ribau, não pelos elogios, mas porque me revejo no que ele diz", afirmou Isaltino Morais. "Se nos apresentarem 50 projetos e se 49 falharem e um correr bem, tivemos sucesso", considerou antes de recordar o track record de Oeiras nos últimos 30 anos. "Oeiras ocupa hoje 30% da base tecnológica instalada em Portugal. Em 48 km com 173 mil habitantes. Oeiras tem um volume de negócios de 24 mil milhões de euros, o turismo faz 18 mil milhões de euros", ilustrou. O presidente da câmara de Oeiras acrescentou ainda outros dados comparativos: "Porto é a segunda cidade do país e gera 14 mil milhões, Cascais 6 mil milhões".

O passo seguinte, acrescentou, é uma "nova cidade" de Oeiras que "é educação, inovação e tecnologia". "Além do Tagus Park, outros vão nascer. São 295 hectares onde as pessoas podem também residir" e que representam "400 milhões de euros de investimento público em quatro anos na cidade de inovação, conhecimento e tecnologia que vai nascer em seis anos".

créditos: Paulo Rascão / MadreMedia

"Não é possível fazer ciência sem arte e filosofia"

A cerimónia do quarto aniversário da Altice Labs trouxe também até Aveiro o médico oftalmologista António Travassos, um dos mais reputados nomes da medicina portuguesa e rosto da parceria assinada com o Centro Cirúrgico de Coimbra.

António Travassos recordou que, no seu tempo de estudante, não era bom a filosofia. Uma menção que não aconteceu por acaso, já que considera que hoje "não é possível fazer ciência sem arte e filosofia".

"Desde 2010 que introduzimos a arte na ciência e foi com a preocupação de fazer bem que temos uma base de mais 7 milhões de imagens de oftalmologia que podem ser trabalhadas para serem transformadas em diagnóstico", afirmou.

O médico recordou a evolução que tem existido nas imagens com utilização clínica, considerando que, neste campo, "o telemóvel e os seus familiares podem ir longe". "Todos assentam na tecnologia mais importante que é o transistor", afirmou, antecipando, nos próximos anos, "uma medicina muito mais próxima da física".

As quatro áreas de colaboração já identificadas no âmbito deste protocolo são a análise e estudo de soluções tecnológicas de armazenamento seguro de dados de saúde tais como imagens, relatórios clínicos, entre outros, tendo em consideração infraestruturas disponíveis; a avaliação de soluções de backup e Disaster Recovery para a informação relacionada com registos médicos de consultas e diagnósticos; a avaliação de soluções de preservação de informação médica com valor científico; e a participação da Altice Labs em projetos liderados pelo Centro Cirúrgico com vista a automatizar processos de diagnóstico recorrendo entre outros a mecanismos de Inteligência Artificial, nomeadamente Aprendizagem Automática (Machine Learning).

"É importante percebermos que todos os dias no mundo em 60 países 250 milhões de pessoas usam tecnologia made in Portugal"

Coube a Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, o encerramento da cerimónia em que recordou que a sede da Altice Labs é "um quartel general aberto ao mundo".

"É importante percebermos que todos os dias no mundo em 60 países 250 milhões de pessoas usam tecnologia made in Portugal", afirmou ao apresentar o percurso de quatro anos que tem sido percorrido pela empresa que responde pela inovação no Grupo Altice, com destaque para o investimento de meio milhão de euros realizado todos os anos no meio universitário "e que é fundamental no projeto Altice Labs".

"Muitas vezes perguntam-nos qual é o segredo do nosso sucesso e a resposta é o nosso ecossistema, todas as parcerias das autarquias, universidades, fornecedores, startups com quem trabalhamos".

Um roteiro que a operadora pretende manter mas no qual considera importante que "as políticas políticas acompanhem o investimento privado. "Investimos mais de 2 mil milhões de euros na nossa economia e é um investimento que não se focou nas zonas de grande densidade populacional. É preciso apostar na formação e na qualificação, porque o analfabetismo digital é um perigo latente".

A inovação, rematou, é um pilar da estratégia do Grupo Altice e assim deverá continuar. "Continuamos a desbravar novos caminhos, só que agora são digitais", referiu.