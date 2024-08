Vento, temperaturas altas e pouca humidade.

Uma receita bem conhecida dos portugueses a cada verão — e que nos últimos quatro dias tem dificultado a vida aos bombeiros que combatem as chamas na Madeira.

As previsões para as próximas horas "não são as melhores", assumiu no balanço desta noite Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil.

Neste momento há três frentes ativas — na Encumeada, Jardim da Serra e Curral das Freiras —, e à hora em que escrevo está a caminho do arquipélago uma Força Operacional Conjunta, com 75 profissionais.

A decisão de Miguel Albuquerque, de férias em Porto Santo e que deve chegar à Madeira esta noite, de esperar para aceitar esta ajuda foi vista com perplexidade e acompanhada de várias críticas.

O incêndio já obrigou à retirada de várias pessoas e é expectável que isso volte a acontecer esta noite, agora na Encumeada.

Este não é todavia, o único incêndio a lavrar no país.

Em Arcos de Valdevez deflagrou ao início da manhã um incêndio rural que continua com duas frentes ativas e regista-se o caso de uma bombeira ferida.

Também um incêndio rural, que deflagrou hoje em Lagares e Figueira, no concelho de Penafiel, deixou dois bombeiros feridos, estando agora em fase de rescaldo.

Em Portalegre, o incêndio que deflagrou numa zona de mato e de montado na freguesia de Fortios, entrou igualmente em fase de rescaldo.

A noite faz-se assim de combate e de cuidados, sempre de olhos postos no que arde.

E o SAPO24 vai continuar a acompanhar.