A notícia chegou ao fim da tarde e Luana, com a filha de 3 anos ao colo, não escondeu a alegria: "Recebi agora mesmo um telefonema de uma senhora do consulado a dizer que já estamos garantidos para o voo desta quinta-feira", disse à Lusa.

Luana, o marido e a filha viviam há ano e meio em Portugal.

“O meu marido era padeiro e eu trabalhava em pastelaria. Ele tinha contrato eu não, mas ficámos sem nenhum apoio", explicou quando tinha acabado de receber a notícia do consulado sobre o lugar assegurado no último dos seis voos fretados recentemente pelo Estado brasileiro para repatriar viajantes que ficaram retidos em Portugal por causa das consequências da pandemia.

"O voo é na quinta, dia 30, de nós três. Está confirmado", reforçou.

A família chegou ao aeroporto no domingo de manhã, na esperança de conseguir entrar no voo de domingo para São Paulo, mas não conseguiu. Não passou a noite no aeroporto ali, por causa da filha, tendo regressado hoje de manhã.

Agora, apesar de já ter recebido a confirmação por ‘email’, tem de ficar ali até quinta-feira, como que lhe disse "a senhora do consulado".

Mas isso não é um problema, “porque os senhores do aeroporto já disseram” à família que a deixa ficar no interior, “por causa do frio e da criança", esclareceu.

A mesma sorte não teve Yane dos Santos, 53 anos, que ainda vai passar a noite sentado numa cadeira de rodas cedida pelo aeroporto.

Quando falou com a Lusa hoje ao fim do dia tinha no colo várias mantas, no corpo casaco sobre casaco e uma perna estendida sobre um carrinho. É diabético e foi operado recentemente a um pé, depois de uma ferida complicada.

Trabalhava numa empresa de apoio domiciliário a idosos, com um contrato de prestação de serviços, quando chegou a pandemia da covid-19 a Portugal.

"De quarentena, sem trabalho, sem dinheiro para a renda, vou ficar na rua a fazer o quê?”, respondeu quando questionado por que quer regressar ao Brasil.