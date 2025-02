“2024 já foi um excelente ano para Portugal, no que diz respeito ao vinho. No entanto, ainda queremos aumentar a exportação nessa área”, disse à agência Lusa José Manuel Fernandes.

Ou seja, especificou, em 2024, foram exportados para o Brasil 28,6 milhões de litros, num valor de 85,9 milhões de euros a um preço médio de três euros por litro.

Comparando com 2023, e segundo um documento enviado à agência Lusa, o ano de 2024 registou um crescimento em volume de 10,6%; um crescimento em valor de 7,6% e uma quebra no preço médio de 2,8%.

O ministro justificou este aumento da exportação com a “grande força que tem sido feita para diminuir os obstáculos existentes” junto do Governo do Brasil e, nesse sentido, foi assinado um protocolo “para reforço da cooperação” e “troca de técnicos” entre os dois países.

Depois da assinatura, que decorreu na XIV Cimeira Luso-Brasileira, em 19 e 20 de fevereiro, os dois países têm 30 dias para “identificar pontos focais para, havendo alguma dificuldade ou obstáculo, isso ser resolvido ou removido”.

“Este protocolo tem também por objetivo dar continuidade ao aumento das exportações do vinho” para o Brasil, admitiu José Manuel Fernandes.

Segundo o documento a que a agência Lusa, em 2024, as exportações totais de vinho de Portugal foram de 347 milhões de litros, num valor de 966 milhões de euros com um preço médio de 2,79 euros por litro.

Assim, Portugal registou um crescimento em volume de 8,7%; um crescimento de valor de 4,5% com uma quebra no preço médio de 3,9%.

“Estes valores são sustentados pelo comportamento dos dois mercados: o comunitário: crescimento em volume (+9,7%), valor (+2,9%) e quebra do preço médio (-6,2%) e países terceiros: crescimento em volume (+7,9%) e valor (+5,7%) e quebra do preço médio (-2,0%)”, refere a nota.

Os cinco países no topo do mercado em volume de exportações são: Angola, França, Brasil, Espanha e Estados Unidos da América (EUA).

Em termos de valor, no mesmo ano, estão França, EUA, Brasil, Reino Unido e Países Baixos, que representam 44,30% do valor total exportado por Portugal.

O Brasil é o principal mercado terceiro dos vinhos de Portugal. Os vinhos de Portugal no Brasil têm a terceira quota de mercado mais importante no consumo de vinho total, logo a seguir ao Chile (em primeiro lugar) e à Argentina (em segundo).