Diariamente, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emite relatórios de situação com os dados mais recentes da pandemia de covid-19 em Portugal. Os números, sempre a crescer desde o início de março, mostram diferentes itens: há os totais nacionais, regionais, concelhios. Há dados sobre sintomas, idades e local de recuperação.

À medida que o crescimento da doença abranda, a análise dos dados põe em evidência algumas situações estranhas: como, por exemplo, a da região norte com “crescimento” negativo entre segunda e terça-feira. Ou seja, se no dia 25 de maio a região de saúde do Norte (que inclui todos os concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, mais alguns de Aveiro e Viseu) totalizava 16.699 casos confirmados de infeção, no dia 26 perdia dois casos, somando 16.697.

Porém, no mesmo período em análise, concelhos como Braga (+4), Gondomar (+2), Guimarães (+3), Matosinhos (+3), Póvoa de Varzim (+1), Santa Maria da Feira (+1), Valongo (+2), Viana do Castelo (+1) ou Vila do Conde (+1) viam aumentar o número de casos.

O que explica esta aparente disparidade entre os totais da região, a descer, e os totais concelho a concelho, a subir em vários locais?

Existem pelo menos duas explicações para a diminuição de casos num local, como explicou fonte da DGS ao SAPO24. A atualização das moradas é uma delas: quando o caso é reportado, se não lhe for atribuída de imediato a morada de residência do utente, assume-se a morada do local de notificação. Quando as autoridades incluirem o endereço do doente, esse caso vai transitar para o concelho — e, nalguns casos, pode mesmo saltar de região.

Por exemplo: uma pessoa de Mafra que desenvolva sintomas enquanto está de férias no Algarve, após teste positivo em Faro, vai somar-se aos casos do sul do país. Todavia, quando os dados forem afinados, esse caso será atribuído à região correta (Lisboa e Vale do Tejo) e ao concelho certo (Mafra).

Nessa altura, o concelho de Faro perde um caso — e a região de saúde do Algarve também.

Mas há outro fator que pode levar ao desaparecimento de casos: os resultados aos exames das mortes.

Na segunda-feira, dia 25, o relatório de situação somava 14 mortos às contas nacionais, aumentando para 1.330 o total desse dia. Porém, na conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esclareceu logo que apenas seis desses 14 mortes tinham ocorrido de facto ao longo das 24 horas anteriores.

“Apenas seis dos 14 novos óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e os restantes nove óbitos incluídos no relatório da situação de hoje resultam da verificação dos certificados de óbitos levado a cabo pela DGS”, disse António Lacerda Sales.

A diretora-geral da Saúde explicou depois que os certificados de óbitos eletrónicos emitidos pelo médico são feitos a pacientes suspeitos de covid-19, mas sem terem ainda um teste positivo.

“Nesta situação covid pode acontecer um óbito e a pessoa tem sintomatologia compatível com covid, o médico regista como covid e depois nas horas seguintes, se chegar um teste a dizer que afinal era negativo, que a causa seria outra, obviamente que esse óbito não é contabilizado. O inverso também pode acontecer”, explicou Graça Freitas.

Esta explicação é confirmada pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). Ao SAPO24, fonte da instituição afirma não ter nada a acrescentar às informações da DGS e do ministério da Saúde.