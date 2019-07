“Não posso concordar com as alegações”, frisou Tânia Reis, advogada de Diana Fialho, após a leitura das alegações finais pelo procurador do Ministério Público (MP), Jorge Moreira da Silva, no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal.

Apesar dos vários indícios apontados pelo procurador, tais como vestígios de sangue na residência e na viatura dos arguidos ou as imagens de videovigilância, em que são vistos a comprar um isqueiro e a encher um garrafão com gasolina, a advogada considerou que “não provam participação no crime”.

“Tem de se fazer prova da prova indiciária, é isso que a defesa alega e defendeu tanto no caso da Diana, como os meus colegas também alegaram [advogados de Iúri Mata]. […] O facto de haver vestígios hemáticos nas roupas dos arguidos pode significar várias situações e não significa que tenham sido os autores dos factos”, frisou, em declarações aos jornalistas.

Da mesma forma, também afirmou ao tribunal que desconhece a “reconstituição do crime”, efetuada por Iúri Mata, até porque apenas estiveram presentes nesse momento membros da Polícia Judiciária, mas não um representante legal do arguido.