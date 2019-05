Durante a manhã foi ouvida, por videoconferência, a inspetora da Direção-Geral de Finanças Daniela Bastos, que fez uma auditoria à Câmara de Castelo Branco em 2014 e que proferiu a informação que esteve na base deste processo.

"A análise feita à distância é apenas uma informação jurídica. Da consulta, porque isto foi com base em denúncia, cheguei à conclusão que em relação às empresas que tinham celebrado contratos, Grincop e Strualbi, havia uma ligação dos sócios com o presidente da Câmara em funções", explicou.

Em conclusão, segundo a inspetora das Finanças, de acordo com a Lei das Incompatibilidades (64/93), havia uma situação de impedimento prevista no artigo oitavo, número dois, alínea a), que prevê que empresas que sejam detidas em percentagem superior a 10% de um ascendente a um titular de cargo público estão impedidas de participar em concursos ou contratação pública.

"Esta situação é passível perda de mandato do titular do cargo público", disse.

Da parte da defesa, foram ouvidas como testemunhas um diretor do Departamento, o chefe da Divisão de Obras e o chefe da Secção de Obras do município.

No final da sessão, o advogado de defesa, Artur Marques, em declarações aos jornalistas, mostrou-se tranquilo e adiantou que, em sua opinião, o resultado será positivo.

"A lei dos impedimentos é uma coisa muito objetiva. As empresas que sejam detidas a mais de 10% por familiares dos autarcas não podem contratar com as autarquias. Isto é um dado objetivo. É uma irregularidade que está cometida, que é indiscutível", explicou.

Segundo Artur Marques, isso não chega para a perda de mandato, uma vez que a lei das incompatibilidades é complementada por uma outra lei.

"Essa sim é verdadeiramente a lei da perda de mandato, que é a lei da tutela administrativa, que exige que este tipo de irregularidades e outros, sejam cometidos com uma intenção dolosa, dolo direto, intenção de favorecer ou prejudicar determinadas pessoas e é esse segundo elemento que não existe aqui. No nosso entendimento esse pressuposto não está cumprido", concluiu.

A partir de agora vão decorrer 10 dias, prazo que serve para conferir todos os procedimentos relativos ao julgamento e só no mês de junho será proferida a sentença do juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco.

As partes vão ser notificadas dessa decisão e o réu tem ainda a possibilidade de recurso.