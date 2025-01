"Foi com enorme tristeza que recebemos a notícia de que Arlindo Fagundes, ilustrador e nome de referência da área da banda desenhada e do cartoon e ilustrador dos livros da coleção Uma Aventura faleceu, hoje, aos 79 anos", pode-se ler no comunicado.

Arlindo Fagundes frequentou a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo iniciado o seu trabalho na cerâmica em 1975 na oficina que instalou em Prado (Vila Verde), onde "produziu os simpáticos e irónicos bonecos de barro que lhe deram notoriedade como artesão".

Foi formador, coordenador em numerosas ações de formação profissional nomeadamente em Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Cerveira. Em 1987 recebeu o «1.º Prémio de Design Artesanal de Vila Nova de Cerveira».

Arlindo Fagundes, um nome de referência da banda desenhada e do cartoon nacional era, desde o primeiro volume, o ilustrador dos livros da conhecida coleção 'Uma Aventura'.

A editora informa também que as cerimónias fúnebres realizam-se no próximo sábado, 11 de janeiro, no Crematório de Braga. Às 9h00 será o Velório e às 16h00 a Cremação.