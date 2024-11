"Deixe o carro para trás e festeje o Natal". Este é o convite da Câmara Municipal de Lisboa, que anuncia que "de 23 de novembro a 23 de dezembro, todas as sextas, sábados e domingos (e segunda dia 23), das 15h00 às 00h00", é possível estacionar o carro gratuitamente e ir "ver as luzes de Natal sem pagar transporte nem estacionamento".

O estacionamento será gratuito em quatro parques da EMEL:

De acordo com a autarquia, ambos terão "ligação direta à Baixa através de shuttle exclusivo e gratuito da CARRIS com saídas de 30 em 30 minutos até às 21h30 do Campo Grande e 22h30 dos Restauradores, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Restauradores".

Em Alcântara e na Avenida de Pádua

Estes dois parques terão "ligação direta à Baixa através do Elétrico 15E (Alcântara) e da Carreira 708 (Avenida de Pádua) com entrada gratuita nestas paragens para os detentores de título de transporte entregue no estacionamento e seus acompanhantes".

"Para usufruir deste serviço gratuito basta aceder a estes parques de estacionamento onde as equipas da EMEL e da CARRIS vão orientar a operação", informa a câmara municipal.

Por outro lado, "a iniciativa será reforçada com o alargamento do horário até às 00h00 de quatro Parques Navegante da cidade (Colégio Militar, Ameixoeira, Telheiras Nascente e Telheiras Poente), que poderão ser utilizados e serão gratuitos nestes períodos entre as 15h00 e as 00h00".

Através destes parques "será possível aceder à rede de transportes públicos da cidade", nomeadamente em três locais: Colégio Militar (estação GIRA e estação metro Colégio Militar/Luz, linha azul), Ameixoeira (estação metro Ameixoeira, linha amarela) e Telheiras Nascente e Telheiras Poente (estação GIRA e estação metro Telheiras, linha verde).

"Foi uma iniciativa que colocámos em marcha no ano passado e que foi muito bem acolhida pela população. Sabemos que esta época festiva atrai sempre milhares de pessoas à Baixa de Lisboa para compras, passearem ou simplesmente ver as iluminações de Natal e esta é resposta ideal para poderem vir sem as preocupações com trânsito e estacionamento. É uma solução que tem também como grande objetivo a dissuasão da utilização do automóvel nestas áreas centrais. No fundo, a mensagem central é de que venham para a nossa Baixa mas sem preocupações", frisou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.