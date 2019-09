Os democratas pedem o "impeachment" de Trump com base em alegações de que teria pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar o seu adversário político, Joe Biden, líder nas primárias democratas, para enfrentá-lo nas eleições de 2020.

Nancy Pelosi afirmou esta noite que as ações de Trump representam "uma traição ao seu juramento, uma traição à nossa segurança nacional e uma traição à integridade das nossas eleições", cita o The Guardian.

Donald Trump já reagiu no Twitter, dizendo que o sucedido é considerado "assédio presidencial" e uma "caça às bruxas", termo que já tinha utilizado no decorrer da investigação do advogado Robert Mueller.

O Senado aprovou por unanimidade uma resolução, pedindo à Casa Branca que divulgasse a denúncia que gerou controvérsia sobre a conversa de Trump com o presidente ucraniano.

Ao início da noite, a imprensa americana, incluindo os jornais The Washington Post, The New York Times e a emissora de TV NBC News tinham já avançado que Pelosi anunciaria o lançamento formal do impeachment, o primeiro passo de um processo que poderá resultar na deposição de Trump da Casa Branca.