O departamento de Habitação dos Estados Unidos anunciou ontem que iniciou uma ação contra o Facebook por permitir práticas discriminatórias na sua plataforma.

"O Facebook permite aos anunciantes dirigir os anúncios imobiliários que os utilizadores recebem em função de sua raça, cor, religião, sexualidade, estado civil, nacionalidade de origem e incapacidade...", condenou o departamento de Habitação dos Estados Unidos.

Alguns anúncios imobiliários são dirigidos apenas a certos utilizadores, enquanto outros são privados da informação em razão de sua incapacidade, religião ou outros elementos, acusou o departamento.

Certos anúncios não chegam a utilizadores cujo perfil no Facebook indicam "interesse ​na América Latina, Canadá, sudeste asiático, China, Honduras ou Somália".

"Não há lugar para discriminação no Facebook. Isto é proibido nos nossos regulamentos internos", respondeu, por seu lado, a rede social à AFP. "No último ano fortalecemos os nossos sistemas para protegê-los do mau uso", acrescentaram os responsáveis do Facebook, destacando que irão cooperar "diretamente" com o departamento de Habitação para esclarecer estas preocupações.