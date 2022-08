Meios de comunicação e congressistas pediram a um juiz da Flórida que divulgasse o documento que possibilitou as buscas que criaram uma tempestade política num país já muito polarizado. O Departamento de Justiça, todavia, recusou, por considerar que "existem razões convincentes, as quais incluem proteger a integridade de uma investigação policial em andamento que envolve a segurança nacional".

Na última sexta-feira, a pedido da procuradoria, um juiz publicou a ordem que autorizou as buscas e uma lista dos documentos apreendidos na casa de Trump.

A nova solicitação diz respeito a um documento que contém "factos de investigação detalhados e de importância crítica, bem como informações altamente confidenciais sobre as testemunhas".

Caso se torne público, o documento poderá revelar a estratégia dos investigadores, diz o Departamento de Justiça, e “comprometer (o sucesso) das próximas etapas da investigação”, acrescenta.

Trump afirmou ontem que agentes do FBI apreenderam os seus passaportes durante a operação de busca. "Uau! Na operação do FBI em Mar-a-Lago, roubaram três passaportes (um expirado), juntamente com todo o resto", publicou o ex-presidente na sua plataforma, a Truth Social. "Este é um ataque a um adversário político num nível nunca antes visto em nosso país. Terceiro Mundo!"

Trump tem vindo a condenar a operação do FBI afirmando que a mesma foi politicamente motivada e representa o "uso" do Departamento de Justiça "como arma". O ex-presidente chegou mesmo a sugerir que o FBI podia ter colocado provas durante as buscas à sua casa.

Entretanto, segundo o The Wall Street Journal, os agentes do FBI que revistaram a casa do ex-presidente norte-americano Donald Trump recuperaram documentos classificados, incluindo alguns "ultrasecretos" que deveriam estar apenas em instalações especiais do Governo.