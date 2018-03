Os países da Europa de leste - como a Bulgária, Ucrânia, Roménia, Moldávia - e a Rússia foram surpreendidos, nos últimos dias, por um fenómeno raro que faz com que a neve fique cor de laranja.

Em janeiro, aconteceu um dos eventos mais raros do mundo: nevou no deserto do Sahara. Desta vez, é o deserto que 'invade' a neve, pintando-a de cor de laranja. As imagens de satélite da NASA, mostram que a areia vinda do deserto do Sahara, no norte de África, passa pela Grécia e continuou até chegar à Rússia.

O fenómeno da neve alaranjada acontece, por norma, uma vez a cada cinco anos. Contudo, desta vez, a concentração da areia é mais alta. Numa imagem de satélite da NASA, gravada sexta-feira, a poeira era visível, parecendo uma mancha castanha que se distingue das nuvens brancas, como indica o Weather Channel.

Segundo o Observatório de Atenas, citado pela CNN, esta é, nos últimos dez anos, a maior movimentação de areia vinda do deserto do norte de África para a Grécia.

De acordo com a CNN, os registos da neve cor de laranja apareceu em todas as redes sociais, onde surgiram piadas como “fazer ski em Marte”:

Para além de pintar a neve dos países da europa do leste, na Grécia, esta movimentação da poeira provocou uma nebulosidade alaranjada na ilha Crete, na quinta feira, ainda que a maior ilha grega fique quase a 400 quilómetros do Norte de África.