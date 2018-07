Um poderoso tufão está a aproximar-se da costa do Japão, o que levou as autoridades a ordenar evacuações, num país já duramente atingido no início de julho por inundações catastróficas.

O tufão Jongdari, com ventos de até 180 km/h, deve atingir Honshu, a principal ilha do arquipélago japonês, este sábado à noite ou na manhã deste domingo, diz a Agência Meteorológica japonesa.

Imagens exibidas pela televisão mostram grandes ondas na costa de Shimoda, a sudoeste de Tóquio, enquanto os aviões debatiam-se com as aterragens por causa das violentas rajadas de vento.

Às 21h00 locais (13h dem Lisboa), o centro do tufão estava localizado 60 quilómetros a sudoeste da cidade de Omaezaki.

De acordo com a agência Kyodo, um homem desapareceu em Kanagawa, perto de Tóquio, depois de vários veículos, incluindo uma ambulância, terem ficado bloqueados numa estrada à beira mar afetada pelas ondas.

O Jongdari deve chegar no domingo em Chugoku, a região ocidental onde as chuvas de magnitude excecional causaram inundações e deslizamentos de terra no início de julho, que deixaram cerca de 220 mortos. Mais de quatro mil sobreviventes ainda estão em abrigos temporários e muitos moradores nas suas casas danificadas.

Tufão Jongdari créditos: EPA/NASA Earth Observatory

Antes da chegada do tufão, as autoridades alertaram a população sobre o risco de chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, ventos muito fortes e ondas gigantes.

Foram emitidos alertas de evacuação preventiva para as áreas que enfrentam mais riscos.

"Queremos que as pessoas, especialmente nas áreas atingidas pelas chuvas (no início de julho), estejam muito atentas aos conselhos de evacuação", disse à imprensa Minako Sakurai, autoridade da agência meteorológica.

As autoridades de Shobara, município de Hiroshima (oeste do país), ordenaram a evacuação de cerca de 36.400 moradores por precaução.

"Mesmo que não tenha chovido aqui, estamos a pedir às pessoas que deixem as suas casas antes do anoitecer", disse Masaharu Kataoka, responsável local.

Em Kure, também em Hiroshima, cerca de 6.380 habitantes foram obrigados a deixar as suas casas, segundo a imprensa japonesa.

Mais de 410 voos domésticos foram cancelados até agora devido à chegada do tufão e as conexões de barco entre Tóquio e as ilhas vizinhas foram suspensas devido às ondas.

As inundações em Chugoku foram o pior desastre causado pelo mau tempo no Japão em décadas.

As autoridades estão particularmente cautelosas porque muitas pessoas ficaram presas por não terem obedecido às ordens de evacuação — que no Japão não são vinculativas — emitidas tarde demais, segundo os críticos.

"Estamos atentos às áreas onde as margens dos rios estão a ser restauradas, porque serão as primeiras grandes chuvas desde o desastre", disse um funcionário do município de Okayama em Chugoku, Tadahiko Mizushima.

O Japão, atualmente na temporada de tufões, é regularmente atingido por fortes tempestades durante o verão e o outono.