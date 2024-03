Segundo as projeções, a CDU pode eleger entre 1 a cinco deputados, mas falhou a eleição do seu deputado no bastião de Beja. Qual o futuro do partido liderado por Paulo Raimundo?

O que é que se está a passar na CDU? António Garcia Pereira diz que "é uma evolução histórica inevitável" a que estão condenados todos os partidos que "deixam de defender os seus valores fundamentais". "Temos muita gente a viver uma vida miserável que não vendo ali [na CDU] esperança, vão atrás de quem lhes dá essa esperança", acrescenta. Mas ressalva: "uma coisa é fazer campanha com base em soundbites, outra é apresentar soluções aos problemas". Luís Mira Amaral fala antes numa "mudança geracional", em que "Bloco de Esquerda e Livre têm um maior appeal do que a CDU". Paulo Raimundo é "um senhor simpático", mas, diz Luís Mira Amaral, não tem o carisma de ex-líderes da CDU.