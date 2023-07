A Frota do Mar Negro "realizou vários disparos de mísseis de cruzeiro contra um navio utilizado especificamente para treino, no noroeste do Mar Negro", disse o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.

"O navio-alvo foi destruído com os mísseis de cruzeiro", disse. "Durante o exercício, toda a área foi temporariamente isolada e fechada à navegação por navios da marinha auxiliados por meios aéreos que compõem a Frota do Mar Negro. As manobras realizadas reuniram um conjunto de medidas para deter o navio inimigo", declarou o Ministério russo.

Na quarta-feira, a Rússia avisou que a sua marinha passará a assumir todos os navios de carga, em rota para portos ucranianos no Mar Negro, como potenciais alvos sob o pressuposto de transportarem carga militar. A ameaça do Kremlin foi feita dias depois de revogar o acordo de exportação de cereais com a Ucrânia.

Moscovo classificou ainda determinadas áreas, nas "partes noroeste e sudeste das águas internacionais do Mar Negro”, como "temporariamente perigosas para passagem", e alertou sobre os "riscos" para navios mercantes que passam nessas rotas sem a autorização do Kremlin.

Entretanto, Kiev reiterou que está preparada para prosseguir as exportações de cereais através dos portos no sul do país.