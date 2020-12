De acordo com o Comando Territorial de Vila Real, pelas 16:00, “já não se encontram registados itinerários com condicionamentos à circulação rodoviária” motivados pela queda de neve.

No entanto, “dada a probabilidade de formação de gelo” a GNR recomendou aos automobilistas que circulem “com a máxima precaução”.

A neve que caiu durante a madrugada e a manhã de hoje afetou algumas vias do distrito que chegaram a estar cortadas, como o Itinerário principal (IP4), a partir do nó da Campeã (concelho de Vila Real), as estradas nacionais 101(Mesão Frio – Amarante) e 312 (Carreira de Lebre – Ribeira de Pena), a Estrada Regional 311 (Boticas – Montalegre) e a Estrada Municipal 520 (Carvalhelhos – Alturas de Barroso).

Com circulação condicionada estiveram a Autoestrada 4 (A4), saída do Túnel do Marão (Vila Real) e as estradas nacional 304 (Campeã – Alto do Bolão) e 206 (serra da Padrela).

Por precaução devido à neve, as escolas ficaram fechadas em Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e, em concelhos como Boticas e Valpaços, alguns transportes escolares provenientes das zonas mais altas não se realizaram.

Durante o dia, os meios dos municípios, serviços de Proteção Civil, bombeiros e infraestruturas de Portugal (IP) estiveram no terreno em operações de limpeza de vias e de espalhamento de sal.

O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem em Portugal continental da depressão Dora, que trouxe vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura.