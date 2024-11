Carlos Silva Santiago, deputado do PSD, esteve envolvido num acidente com uma criança de nove anos no passado dia 8 de novembro, tendo acusado álcool no teste do balão, segundo revela esta quarta-feira o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, Carlos Silva Santiago, ex-presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, conduzia pelo centro de Vila Nova de Paiva, quando embateu contra a criança. Segundo o ex-autarca, "a criança atravessou a passadeira a correr e sem que nada o fizesse prever".

A criança de nove anos, no entanto, refuta este cenário traçado pelo deputado, tendo salientado à polícia que Carlos Silva Santiago não parou na passadeira.

Numa publicação na rede social Facebook, Carlos Silva Santiago admitiu a possibilidade de ter consumido mais álcool do que o limite imposto pela lei. “No dia do sucedido, regressava de um almoço, perfeitamente consciente e em momento algum tive a percepção de que poderia estar a ultrapassar o limite de álcool permitido, o que infelizmente aconteceu”, escreveu.

No primeiro teste do balão efetuado no local, o deputado acusou uma taxa de 1,35 gramas de álcool por litro de sangue. Numa contraprova, pedida pelo próprio, acusou depois 0,96 g/l, tendo sido multado em 500 euros pela contraordenação muito grave.